"Yo pensé que había parido": Belén Mora saca risas tras recordar el día que sufrió una "hemorragia"

Desde que comenzó el programa, las participantes de Socias han sorprendido a sus seguidores con divertidas historias. Sin embargo, Belén Mora se ganó todos los premios tras recordar el día en que sufrió una "hemorragia".

La comediante partió su relato, explicando que hace cuatro años aproximadamente, fue a comer a un mall de la capital junto a su madre y su hermana. "Estaba comiendo, y de repente me vino ese (retorcijón) en la guata. Así como 'hueona, me voy a cagar aquí y ahora"", dijo en conversación con Begoña Basauri.

"Empiezo a correr por el patio de comidas, y le pregunto a un guardia '¡el baño!, ¡el baño!', y él me pide una foto. Yo ya, me saco la foto, hago así (empuña su mano), apretando pero ya, la vida. Me saqué la foto con cara de diarrea, el baño estaba muy lejos, llegué al baño, me siento… Hemorragia", agregó.

Belén Mora señaló que comenzó a gritar y a pedir ayuda, llamando la atención de todos en el lugar. Luego contó que la sacaron en silla de ruedas, cubierta con una manta del mall en que se encontraba, mientras los presentes le sacaban fotografías debido a sus apariciones en el programa Morandé con Compañía.

La comediante recordó que llamó a Toto, su pareja, para pedirle que la fuera a buscar y la llevara hasta una clínica. Una vez allí, sus acompañantes pidieron ayuda y comenzaron a llamar a los distintos miembros de su familia para mantenerlos informados. "Mi mamá mal, llamando a mi papá. Somos cinco hermanos, todos comunicándose: '¿qué le pasó? No sé, parece que es una pérdida, parece que el colon le reventó. Tiene una hemorragia interna"", contó.

Sin embargo, la historia dio un vuelco rotundo cuando reveló lo que realmente había ocurrido. "Me ingresan a urgencia pero así, corriendo, hueona. Me meten, me hicieron una ecografía, me preguntan cuáles son los síntomas, me dicen 'no, estás con la presión un poco alta, tienes que calmarte, me dan una hueá pa' calmarme y me dicen 'ya, cuéntame por favor qué es lo que te pasó"", dijo.

En ese momento, vivió uno de los momentos más vergonzosos. "Lo que pasa es que yo estaba comiéndome un completo en el mall y me dieron ganas de hacer caca, pero caca como esa cuando uno quiere hacer pipí por el poto. Fui al baño y estaba con una hemorragia tremenda", fueron sus palabras.

"Me hicieron ecografía, llegó un ginecólogo de urgencia, llegó un nefrólogo, me hicieron una radiografía, me hicieron toda la hueá, y me dicen '¿y qué ha comido?'. Yo les dije 'nada, si no me alcancé a comer el completo'. '¿Y ayer qué comió?'. 'Nada, puré con carne y betarraga…"", agregó, ante el impacto de Begoña Basauri.

"Me dijo 'señorita, usted no tiene nada. A usted lo que le pasa, es que la betarraga tiñe tanto el pipí como el excremento. Usted no ha tenido una pérdida de guagua, simplemente comió betarraga y…", dijo. "¿Me estai hueveando?", preguntó Begoña Basauri, entre risas. "Tú no cachai el nivel de escándalo que yo hice. Doctores, tuvieron que llamar especialistas de urgencia, te estoy hablando de una clínica cara. 300 y tantas lucas tuve que pagar por comer betarraga. Llorando yo con una enfermera tomadas de la mano. 'Es que yo quiero ser mamá, perdí una guagua, por favor, dígame la verdad'. ¡Sale rojo! Imagínate que a mí me salió la caca roja y pensé que había parido", reconoció Belén Mora.

