Emotivo momento en "Mucho Gusto": televidente ayuda a adulto mayor a recordar su nombre

La mañana de este jueves, un equipo del matinal Mucho Gusto llegó hasta la comuna de San Bernardo, para contar la historia de un adulto mayor identificado como NN que llegó hasta la fundación Mi Casa es tu Casa, liderada por Carina Arenas. La mujer se contactó con el programa para que la ayudaran a dar con el nombre del abuelito, y fue en ese contexto que se vivió un emotivo momento.

Todo ocurrió cuando una vidente llamó al matinal para realizar algunas preguntas, como si tenía problemas de audición en el oído izquierdo. "Yo le pregunto para calladito a Carina y me dice que sí. Le digo, 'ya, vamos entonces'. Y ahí le dice la vidente, a la persona que está allí en el estudio, que le pregunte si se llama Raúl", contó la periodista Carolina Cárcamo.

Con este dato, el productor del Mucho Gusto preguntó si el nombre correspondía al del adulto mayor, provocando que este recordara su identidad. "Raúl Vera Barros", dijo el abuelito. "Raúl Vera Barros, me llamo. Ese es el nombre que llevo. Raúl, Raulito. A veces me dice la gente que me conoce aquí, me dicen Raulito", agregó.

"De salud estoy bien, pero de otras cosas estoy mal, porque no tengo ni uno. Es que no me dan pensión a mí. A mí me ayudan… Yo ando en la callecita pidiendo la misericordia, y a veces me dan moneditas, y hay veces que no me dan nada, porque es relativo", continuó diciendo.

Posteriormente, Raúl Vera siguió recordando cosas, como la comuna en la que vivía, e incluso a su madre. "Toro Mazote es donde mi mami tenía una casita, y como se murió, me había dejado a mí la casita y a una hermana, pero ella vive con su marido", dijo. También explicó que tenía una pareja, Sonia, pero que actualmente está solo. "Eso pasa con el licor. Todos a los que tomamos nos pasan cosas", señaló.

En el estudio, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacó que la situación del abuelito es la que ocurre con muchas personas de la tercera edad. "Me está escribiendo Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, y dice que irá al domicilio a chequear la situación. Hay una posesión efectiva que yo no sé… Y va a poner un abogado", comentó.

