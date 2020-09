Revelan declaraciones de Kel Calderón: "Mi padre está siendo objeto de presiones de mi madre y la defensa"

El pasado miércoles, Chilevisión Noticias dio a conocer las declaraciones de Kel Calderón en torno al caso que involucra a su hermano y a su padre Hernán Calderón, en las que entregó información acerca de las reuniones y llamados que pretendían hacerlo cambiar de parecer en torno a la querella.

En uno de los extractos, la joven aseguró que su padre ha sido objeto de presiones por su madre, Raquel Argandoña, y por la defensa de su hermano. Incluso, señaló que han tratado de manipularlo emocionalmente, indicando los riesgos que podría correr su hermano en la cárcel.

Incluso, aseguró que se le ofreció una campaña comunicacional para limpiar su nombre luego de la querella por abusos sexuales reiterados hecha por Rebeca Naranjo, polola de Nano Calderón, la que incluiría "entrevistas de Rebeca (la pareja de mi hermano), reconociendo que había mentido para salvar a su pareja".

Por otra parte, Kel Calderón reveló que la defensa de su hermano le pidió a su padre que desistiera de la calificación de parricidio frustrado y la cambiara a lesiones graves. "El día 04 de septiembre mi mamá junto a la defensa va al departamento de mi papá y ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A., y que no había forma de que a ella 'la dieran vuelta' porque ya había aceptado un departamento en Las Condes", dijo.

Además, la joven explicó que la situación se complicó y su padre empezó a ceder en las peticiones. "Uno de sus abogados renunció diciendo que no estaba dispuesto a aceptar este tipo de extorsiones, le envié WhatsApp, dejó de contestármelos y finalmente el sábado 05 de septiembre hablamos por celular y él me dice que ha decidido cambiar los hechos y la calificación jurídica, que no resiste tener a su hijo preso", señaló.

También se refirió a las insistencias de la defensa, indicando que "ha recibido tantas presiones de parte de la defensa que tiene temor de las cosas que puedan inventar y que no quiere seguir exponiéndome a mí y a mi hermana al ser tratado él como un abusador sexual".

