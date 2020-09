Paty Maldonado tras retiro de querella contra Hernán Calderón padre: "Eso no habla bien"

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Paty Maldonado conversó con Cata Pulido sobre los nuevos giros del caso Nano Calderón, incluyendo el retiro de la querella por abusos sexuales reiterados realizada por la pareja del joven de 23 años, Rebeca Naranjo, en contra de su suegro.

Sobre este tema, la opinóloga reconoció que le parece "raro". "Esto me parece un poquito extraño, yo no había querido tocar el tema, pero esto aparece en el diario, en una página completa y parte de la portada del diario", dijo.

Además, se refirió a los audios filtrados en los que aparece hablando Hernán Calderón padre, con uno de los abogados de la defensa. "O sea, qué lata que todas esas cosas se filtren. Lo que sí me llama la atención profundamente es que la chiquilla haya retirado la denuncia, porque eso no habla bien", comentó.

Respecto al retiro de la querella de Rebeca Naranjo, Paty Maldonado manifestó sus reparos indicando que "si yo soy abusada y pongo una denuncia, pase lo que pase yo voy a seguir adelante, porque esa persona merece castigo para que a otras mujeres no les pase. Es un precedente".

"¿Dónde queda tu credibilidad como mujer? Ahora, yo cuando vi la entrevista a la chiquilla, la verdad es que yo le creí absolutamente", comentó Cata Pulido, a lo que la opinóloga replicó: "no tengo por qué no creerle". "También yo digo 'chuta, chupalla. Yo también conozco a la otra parte, conozco a Hernán también. Entonces me quedo así, contra la espada y la pared. Solo me llama la atención que después de todo este escándalo, después de todo lo ocurrido, se retire la denuncia", agregó.

