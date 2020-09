Pangal mostró los avances del hotel boutique que está haciendo con sus propias manos

View this post on Instagram

Ya todo va tomando forma y transformandose en un espacio único e irrepetible, cargado de arte, de colores, de volumenes, de movimiento y espacios que habitan este hermoso Lodge… Madera, fierro, mosaicos, vigas y puertas ya estan tomando vida y siendo parte de este espacio que pronto podras visitar. Vuelve a tus comienzo, sumérgete en la naturaleza y en la tranquilidad que Casa Primal Lodge te brindará. Todos estos hermosos diseños y espacios han sido creados por el gran @sergioandrade6171