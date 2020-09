Montserrat Álvarez revela cuándo vuelve al matinal de Chilevisión

View this post on Instagram

Que triste tener tapadas las sonrisas. Hoy salí a caminar y había una niñita vestida de princesa 👸, se sentía lo máximo con su 👗 azul metálico. Le sonreí, le hice caras de aprobación….pero nunca las vio. Tendremos que aprender a sonreír con los ojos para que la empatía no se nos vaya a las pailas. (A los que me han extrañado en el matinal, les agradezco sus saludos. Ya estaré de vuelta el lunes. 😘😘💛💚❤)