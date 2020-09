Kel Calderón sobre Nano: "Yo amo a mi hermano y lo que más he querido es tener un hermano sano"

Este jueves, Radio Bío Bío dio a conocer una nueva declaración dada por Raquel Calderón Argandoña a la Fiscalía Oriente en un cuaderno reservado, donde esta asegura que su padre está siendo víctima de extorsión para que desista de la calificación de parricidio frustrado y lo cambie a lesiones graves.

La licenciada de Derecho aseguró que su padre ha sido objeto de presiones por parte su madre, Raquel Argandoña, y por la defensa de su hermano, Hernán Calderón. Incluso, señaló que han tratado de manipularlo emocionalmente, indicando los riesgos que podría correr su hermano en la cárcel.

"El día 04 de septiembre mi mamá junto a la defensa va al departamento de mi papá y ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A., y que no había forma de que a ella 'la dieran vuelta' porque ya había aceptado un departamento en Las Condes", fue parte de la declaración de Kel.

Revelan declaraciones de Kel Calderón: "Mi padre está siendo objeto de presiones de mi madre y la defensa" La joven señaló que incluso le ofrecieron una campaña comunicacional a su padre para limpiar su nombre luego de la querella por abusos sexuales reiterados hecha por Rebeca Naranjo, pareja de Nano

Luego de entregar otra serie de datos sobre las amenazas que ha recibido su padre, la joven reveló sentirse en peligro en caso de que su hermano salga libre.

"Yo no lo declaro esto en un afán de hundir a mi hermano, sino que de verdad creo que es la forma de proteger a mi padre, ya que mi hermano tiene problemas con la violencia y creo que sí puede agredirlo nuevamente y no solo a él sino que también a mí, sobre todo porque mi hermano puede pensar que yo he estado defendiendo mucho a mí papá y me da temor lo que pueda pasar", indicó.

"Él ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda. Y la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad", agregó..

"Yo amo a mi hermano y lo que más he querido es tener un hermano sano y poder tener una familia unida. Mi mamá está segura que está ayudando a Hernán y la verdad no se da cuenta que al ocultar y protegerlo lo único que hace es agravar la situación”, concluyó su testimonio ante la fiscalía", finalizó.