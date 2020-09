“Tuve una ruptura muy dolorosa": Fran García-Huidobro habla de su quiebre con Manuel de Tezanos

En entrevista con revista Velvet, Francisca García-Huidobro comentó un doloroso episodio que vivió en septiembre de 2019, luego de que terminara su relación con el comentarista deportivo Manuel de Tezanos, con quien había formado un hogar.

La animadora reveló que tuvo que dejar su hogar en el sector de Santa María de Manquehue, Vitacura luego de dos años de relación. "Me tuve que cambiar de casa y fue muy terrible", contó en la entrevista.

"La gente piensa que por trabajar en televisión o tener cierto apellido a uno no le pasa nada. Eso no es cierto. Yo he tenido muchos dolores en mi vida, pero cuando tú no controlas lo que te pasa, cuando lo que falla es la salud es otra cosa", comentó.

La comunicadora reveló que durante un tiempo se sintió sobrepasada en varios aspectos. "Hace cuatro años estaba muy enojada con la vida, un poco superada, sentía que no cumplía nada de lo que se me pedía; no era buena dueña de casa, no era buena mamá, no era buena pareja, me sentía pésimo".

Pero sin duda, la ruptura con el comentarista deportivo fue lo más complejo de superar. "Tuve una ruptura muy dolorosa, la ruptura más fuerte que he tenido en mi vida, en mis casi 47 años. Me tuve que cambiar de casa y fue muy terrible. Ahí empecé a cuestionarme mis patrones de elecciones de pareja, ¿por qué siempre se repetía ese patrón?, porque no puede ser siempre que todo el mundo esté equivocado y uno no".

Sin embargo, logró salir adelante y se propuso ver las cosas de manera positiva.

"Después de eso ya llevaba dos años en mi compromiso de levantarme todos los días ‘muerta de risa y ya veremos cómo se viene el día’. Pero siempre trataba de levantarme de forma positiva".

"Con esto que me pasó he vuelto a esa filosofía porque no quiero parecer la mina que era hace cuatro años. He sido una mujer con mucha suerte en la vida y también tuve suerte en diciembre cuando caí a la clínica, pero no quiero seguir jugando con mi suerte", finalizó.