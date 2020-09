Ex pareja de Leo Valencia revela la respuesta que recibió al denunciarlo

El pasado martes, Valeria Pérez fue invitada al matinal Mucho Gusto para hablar sobre las denuncias por violencia intrafamiliar que realizó en contra de su ex pareja, el jugador de Colo Colo, Leo Valencia. La mujer asegura que el deportista la maltrató física y psicológicamente durante varios años de su relación, e incluso señaló que la golpeó cuando tenía cuatro meses de embarazo.

En el programa, explicó que decidió hacerlo público debido a la ayuda que podría recibir producto de la "justicia social", y por sus intenciones de motivar a otras mujeres que se encuentran pasando por una situación similar, a que hagan las denuncias. "No me sentía escuchada, apoyada por nada", dijo.

Consultada por cómo fue el momento en que se atrevió a denunciar, Valeria Pérez aseguró que "fue decepcionante. Fue totalmente desesperante, porque esperas una protección de Carabineros y no existe". "Me decían 'no mi niña, para qué va a hacer la denuncia si no es nada grave, fue una cachetada no más, ándate pa' la casa, y tranquila que mañana ustedes vuelven"".

"Yo decía 'no quiero que me peguen, quiero hacer la denuncia. O sea, en mi casa siempre me enseñaron que no había que permitir que te pegaran"", contó. Sin embargo, insistieron en que su denuncia sería infructuosa. "No, no, si esto no va a terminar en nada y él puede estar en la noche en la comisaría y mañana va a quedar libre igual. Puro problema para usted", le habrían dicho.

Pese a esto, realizó la denuncia. "Ese día fue la primera vez que dejé constancia, y así sucesivamente, nunca fui escuchada", dijo la ex pareja de Leo Valencia, con quien tiene tres hijos.

