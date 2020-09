Carolina Soto usó vestido tipo española en Día a Día y encantó en redes

View this post on Instagram

Días disfrutando de mi familia, de mi hogar❤️ quienes tienen hijos pequeños les pasa que se pasan de cama a media noche? O q los fines de semana quieren dormir todos en el mismo cuarto? A mi si, x este sofa cama q puse dentro de mi cuarto de @homedelights2014 es mi nueva solución 😂😍LO AME!