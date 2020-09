Américo atraviesa difícil momento: "Estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos"

Américo está viviendo uno de los momentos personales más complejos de su vida. El cantante reveló que la separación de su esposa y el no poder ver a sus hijos lo ha afectado profundamente.

En entrevista con Meganoticias, señaló que la cuarentena lo ha hecho reflexionar. "Uno ha ido absorbiendo todo lo que esta pandemia trae en lo personal, con los golpes que conlleva", indicó.

Sobre su confinamiento contó que "en primera instancia fue tremendamente familiar, con muchas preguntas, con cosas por explorar, pensando que iba a ser corto".

Sin embargo el paso del tiempo le trajo consecuencias. "En lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusión y esperanza".

"Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos… a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó", explicó.