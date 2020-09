Rocío Marengo confirmó que competirá en “MasterChef Argentina”

View this post on Instagram

Voy por la revancha!!! 💪. – Feliz de ser parte de @masterchefargentina con la conducción de @santidelmoro x @telefe !!. – Nervios, ansiedad y mucha mucha felicidad!!!! . – 👩🏼‍🍳 🇦🇷 🥘 – #MasterchefCelebrity #MasterchefArgentina