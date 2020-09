Paty Maldonado critica aspecto de Roxana Muñoz tras polémica con dieta de su hija: "Eso es una calavera"

En un nuevo capitulo de Las Indomables, Paty Maldonado se refirió a la polémica en torno a Roxana Muñoz, cuya expareja, Kike Acuña, interpuso una demanda en su contra por "vulneración grave de derechos" hacia la hija de ambos.

El abogado del ex futbolista, Genaro Pulgar, reveló que la acción judicial fue presentada en tribunales debido al cambio de alimentación que la modelo estaría proporcionándole a la menor.

Recordemos que Roxana Muñoz realizó un ayuno de 21 días, lo que generó diversas reacciones e incluso provocó que el Colegio de Nutricionistas interpusiera una denuncia en la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, con el fin de iniciar un sumario sanitario contra la empresaria.

"Yo creo que cada persona es dueña de hacer la dieta que quiera. Si usted quiere hacer una dieta y comer clavos, ¿cuál es el problema si la guata se lo aguanta?, ¿cierto? (…) Usted puede comer lo que quiera. Si no quiere comer nunca más pescado o no quiere comer nunca más nada que se mueva sobre la tierra y quiere comer puros vegetales, y convertirse en un canario, puede comer alpiste y andar arriba de un árbol. Ese es su problema, no es problema de nosotros", dijo.

"Pero si usted hace que su pequeña… Mírenle la cara ahí, eso es una calavera. Eso es una calavera. Si ella piensa que se regia estupenda, y que está sanita, le quiero decir que le quedan pocos días, yo creo que hay que mandarle un memo para decirle que ya se compre un hoyo en el cementerio, porque de verdad está horrible", agregó.

Finalmente, Paty Maldonado remarcó sus objeciones en torno al nuevo régimen que estaría llevando la menor. "Si ella quiere estar así… Pero que le empiece a meter a su hija de 7 años, a quitar la carne que es necesaria en un niño. El huevo, el pescado, las legumbres, todo ese tipo de cosas que un niño necesita para su crecimiento…", señaló.

