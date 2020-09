Paty Cofré sobre historia de abuelita abandonada: "No me cabe que esa hija haya echado a la mamá"

Esta mañana en el matinal Bienvenidos, Paty Cofré se refirió al caso de la abuelita de 76 años que fue abandonada en la calle por su propia hija en la comuna de Linares. La actriz se mostró conmovida en torno al hecho y lo calificó como un hecho espantoso.

"No me cabe en mi corazón, no me cabe que esa hija haya echado en esa forma a la mamá… Es que no… No sé, me pongo tan triste. Yo estuve llorando porque no la comprendo, no la entiendo, a lo mejor la niña está enferma de la cabeza", señaló.

Además, hizo un llamado a tener paciencia con los adultos mayores. "Cuando vean que su madre o su padre ya está fallando con la memoria, se le olvidan las cosas. Inclusive algunas veces no tienen idea que hay que almorzar o tomar once. Ser como… No sé, digo yo, con mucho cariño tratarlos, porque uno cuando llega a vieja o viejo, lo más que necesita es un poco de cariño, un poquito de comprensión. Cuando una viejita mete las patas por cualquier motivo, perdonarla, disculparla", dijo Paty Cofré.

"Como esta señora. Si no se tomaba las pastillas, a lo mejor a la pobre señora se le olvidaba tomar sus pastillas", agregó, reflexionando en torno al trato que se le da a los adultos mayores. "A todo adulto mayor se le trata muy mal. Han salido noticias de casas donde los llevan, asilos, y les pegan, los zamarrean, los tiran lejos", remarcó.

"Personas así, si le tienen tanto odio a atender a una vieja o a un viejo, no trabajen en eso porque lo único que necesita uno cuando es viejo, es un poco de cariño y comprensión, comprender que uno ya no tiene la misma vitalidad de una persona que tenga 50, 60 años, 70 también, pero cuando son más viejos ya se va perdiendo todo. Te duelen los huesos, uno pasa con dolores. Eso es la comprensión y eso es lo que parece que a las personas les molesta", añadió.



