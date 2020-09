Millaray Viera sufre pérdida de familiar: "Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre"

Millaray Viera compartió en sus redes sociales con una triste publicación. La animadora contó que su tío Marco, muy querido por ella y toda su familia, falleció este martes después de estar hospitalizado varios días.

La comunicadora publicó la noticia en su cuenta de Twitter, donde además explicó que se encontraba grabando en Chilevisión cuando se enteró del deceso del hermano menor de su madre, Mónica Aguirre, quien está muy afectada por la pérdida.

"Hoy murió mi tío querido. Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre. Lo supe mientras grababa y una vez más con la garra que me heredó Mónica, terminé mi labor con dolor invisible. Nadie lo notará cuando lo vea, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan".

Por su parte, Mónica Aguirre despidió a su hermano a través de su cuenta de Instagram con un sentido mensaje:

"Si la belleza esta en la simpleza y la grandeza en la humildad, entonces Marco Salvador Espinoza Brito, honro tu vida, simple y humilde, alegoría de la libertad, quizás mas feliz que muchas vidas grandilocuentes presas de todo… Buen Viaje amado hermano siempre serás, "el Marcuchi" y siempre viviras en mi… te amo".