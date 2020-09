¿Aprueba o rechaza? La postura de Martín Cárcamo en torno al plebiscito

La polémica de Viñuela en Mega, el caso Valencia en Colo Colo, la cancelación de Bailando por un Sueño, y la contingencia nacional, fueron algunos de los temas comentados por Martín Cárcamo en el programa Sigamos de Largo, conducido por Maly Jorquiera y Sergio Lagos.

Durante la velada, el animador que esta semana regresó al matinal Bienvenidos en reemplazo de Tonka Tomicic, se refirió al éxito que ha tenido su programa de entrevistas en Instagram, y también dio a conocer su postura de cara al plebiscito previsto para octubre.

"Martín en octubre, ¿te suena más un apruebo o un rechazo?", preguntó Maly Jorquiera, a lo que Martín Cárcamo respondió "un apruebo". "Yo creo que ya está jugada la carta y además es evidente. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico de nuestro país, como sociedad. Y además, es importante también que esta discusión no solamente ocurra ahora para octubre, sino que ocurra para los años que vienen con respecto a cómo se va a hacer o rehacer una nueva constitución. Me parece que es un tema súper importante", dijo.

Consultado por cómo piensa que la sociedad chilena va a lograr conversar estos temas, Martín Cárcamo comentó que una de las maneras, es sin descalificaciones. "Eso para mí es súper importante, porque las opiniones, tanto de las personas más sencillas, más humildes, a las personas más preparadas, tienen que ser relevantes", señaló.

Por otra parte, destacó que deben participar personas entendidas. "No sacai nada con tener personajes que sean súper rimbombantes, que sean súper relevantes en términos mediáticos, pero que no sean expertos o entendidos. Porque la verdad es que si tú le preguntai, yo me incluyo, a mucha gente, somos personas que podemos tener un sentido común, un juicio yo diría relevante con respecto a qué país queremos construir, pero otra cosa es participar de armar una nueva constitución", dijo.

Sobre la posibilidad de optar a un cargo político, Martín Cárcamo descartó la idea indicando que no cree tener las condiciones para asumir esa responsabilidad. "Nunca me han gustado los partidos políticos. De hecho aquí mismo dije en algún momento que yo no creía en los partidos políticos, yo creo en las personas y en las ideas", remarcó.

