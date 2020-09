Marlen Olivari y su experiencia estudiando derecho: "Me siento realizada conmigo misma"

El nuevo capítulo de Hermanos: separados al nacer, conducido por Nacho Pop y Marcelo Marocchino, tuvo como invitada a Marlen Olivari, quien habló sobre su decisión de estudiar derecho y sus intenciones de convertirse en candidata para la alcaldía de Viña del Mar.

Sobre su carrera, la showoman reveló que se encuentra estudiando vía online debido a la pandemia. "Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Yo elegí la opción crecer, ser informada, aprender y mejorar en todo sentido. A mí me encanta, siempre me encantó la posibilidad de, cuando volviera a Viña, volver a estudiar nuevamente y estudiar derecho era lo que me faltaba estudiar", dijo.

"Todos los días aprendo demasiado, me ha ido súper bien en la universidad. Me siento realizada conmigo misma. Por lo menos, de que ya inicié un camino que hace tiempo quería iniciar", agregó. Además, explicó que se encuentra cursando su segundo semestre de la carrera.

"Me queda harto por delante, pero no me importa. El tiempo pasa volando. La verdad es que no importa el tiempo que necesite para terminar la carrera porque yo sé que el tiempo pasa rápido. Lo importante es que es un desafío personal porque nadie me lo impone, nadie me está obligando a hacer esto, lo estoy haciendo por un gusto personal", comentó.

Consultada por las motivaciones que tuvo para perseguir una carrera política, Marlen Olivari señaló que "todo esto comienza como una gran ayuda social y por mi gran vocación de servicio, ya que llevo tres años con la fundación, y la gente en los cerros 'Marlencita, Marlencita, la queremos a usted. Es empática, es cercana, nos entiende. Principalmente, nos escucha'. La gente quiere ser escuchada".

"La gente me lo ha pedido de hace mucho tiempo y cuando me lo empezaron a proponer, yo finalmente decidí ir en forma independiente. Hasta el momento, soy una candidata independiente", sostuvo.

