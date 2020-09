Luisa Fernanda W preocupa a sus seguidores tras ir a una fiesta sin usar tapabocas

View this post on Instagram

Jamás en mi vida imaginé esto tan bonito @pipebueno ♥️ pero Dios día a día nos sorprende con cosas maravillosas jamás pierdan la fe. Gracias Dios ♥️ tienen que ver la nueva portada de @15minutosco esta edición está cargada de mucho amor y proyectos que pronto verán, no se la pierdan ♥️ Ph: @estebanescobarfoto Styling: @jotamaya Hair Look – Makeup : @saimon.hairstyles @beurimu