“Ayer dejé loco a Luis en la cama”: La divertida broma que Coté López le hizo a Luis “mago” Jiménez

View this post on Instagram

✨✨💛Hola holaaaaa mi genteeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!! Les voy a pasar un dato a las mujeres. Ayer dejé loco pero LOOOOOCO a Luis en la cama! 😏😏😌😎😌🤫…… le escondí el control remoto a la hora de los partidos!! 😁😁😁🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️ jajajajajaa ya adiós ! Os amo y adoro 😆🤩✨🟪💛