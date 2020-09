Camila Stuardo recuerda el día que estuvo al borde de la muerte: "Te quedan cuatro horas de vida"

El nuevo capítulo de Almorzando con el Rubio contó con la participación de Camila Stuardo, quien durante la conversación con Martín Cárcamo, habló sobre la trombofilia que padece y que hace unos años la tuvo al borde de la muerte.

Según explicó, ha enfrentado complejos momentos debido a su condición. Uno de los más graves, ocurrió cuando fue a conocer a sus suegros, a los 22 años. "Estaba tomando pastillas anticonceptivas para cuidarme y las pastillas tienden a hacer como un empujón a que se formen mas coágulos", dijo.

"Yo estaba en La Serena, fui a conocer a mis suegros. Imagínate, mira la polola cacho. Fui a conocer a mis suegros y terminé con un coágulo. Me dolía como la costilla y yo pensaba 'debe ser un peito atascado'. Porque típico que te empieza a doler. Pensé que era un aire, entonces mi marido con un cambucho trató de sacármelo, y no podía, no podía, y fui empeorando", agregó.

"La cosa es que al final no podía respirar, no podía levantarme, no podía moverme, el dolor era insoportable y un amigo de la familia de mi marido le dijo 'sabes qué, llévatela a Santiago, la verdad es que esto es muy raro'. Llegué y me dicen 'tienes un coágulo en el pulmón y te quedan cuatro horas de vida', así radical", continuó contando.

Camila Stuardo, explicó que "al final mi marido, mis suegros y los amigos de mis suegros me salvaron la vida en traerme rápido a Santiago", y que si bien la dejaron tomando coagulantes de manera permanente, encontró un doctor que la ayudó con otra terapia.

¿Qué es la trombofilia?

La trombofilia es una propensión a desarrollar coágulos sanguíneos, los que aumentan los riesgos de sufrir una trombosis. Puede ser hereditaria o no, y sus tratamientos suelen basarse en el uso de anticoagulantes.

