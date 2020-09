Kathy Salosny recuerda a Felipe Camiroaga: "no ha habido otro como él"

El pasado 2 de septiembre, se cumplieron 9 años de la partida de Felipe Camiroaga y otros 20 tripulantes, producto del accidente que sufrieron en el archipiélago Juan Fernández. La fecha fue recordada por figuras de la televisión como Kathy Salosny, quien habló sobre el animador en La Tercera PM.

En su opinión, "yo creo que era el mejor, llegó a ser el mejor, por su capacidad histriónica, por cómo se diversificaba, no solo como comunicador, conductor y animador, sino también por su veta actoral, por su ímpetu de estar en las comunicaciones de una manera tan profesional, el ángel que tenía, y un trabajador de la TV".

También destacó que "hacia el último tiempo fue un tipo con opinión, y eso la gente lo valoró mucho. Hoy por ejemplo Felipe podría ser un tipo opinante respecto a todo lo acontecido al estallido social". En este contexto, recordó cuando el animador emplazó al ministro Hinzpeter en el matinal de TVN, para que el gobierno se opusiera a la construcción de una termoeléctrica cerca de Punta de Choros. "Lo hizo con mucha vehemencia, desde una gran convicción, fue una presión brava y eso se detuvo al final", recordó Kathy Salosny.

Finalmente, concluyó que tras la partida de Felipe Camiroaga, "yo creo que no ha habido otro como él". "Tengo la sensación que no hay otro como él hoy día, el marcó un precedente como animador muy potente. No siento que tenga un símil hoy día. Tenemos excelentes comunicadores pero nadie como él. Estaba a otro nivel, y con una carrera por delante brutal que se truncó por esta tragedia", aseguró.

