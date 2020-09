Macarena Pizarro sobre su relación con Humberto Sichel: "Es lo máximo"

Invitada a conversar con María Luisa Godoy en su programa de Instagram "Siempre mamá", Macarena Pizarro habló sobre su relación con el periodista Humerto Sichel.

Consultada por cómo fue su experiencia los días que estuvieron reemplazando a los animadores del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez, la conductora de noticias comenzó explicando que, pese que a había trabajando con "Toti" antes, en "Contigo en la mañana", todo fue nuevo para ella.

"Nosotros habíamos trabajado juntos antes, habíamos hecho programas, pero es distinto un matinal. Además, nunca había conducido un matinal. Había ido de invitada un ratito, pero no había hecho la conducción", explicó.

La periodista calificó como positiva la experiencia. "Fue súper bueno, porque tú sabes que no es tan fácil tener fiato en la tele, conocerse, cachar las miradas del otro conductor, saber quién va a hablar, y eso fue súper bueno. Y como nos conocemos harto, no había competencia, había buena onda, queríamos ayudar al otro. Todas esas cosas que pueden pasar, no se daban", agregó.

Aunque reconoce que con Sichel tiene una química que traspasa la pantalla, prefiere mantener lo laboral separado de lo personal.

"Eso fue lo bueno de trabajar con el Toti, que los dos nos conocemos", explicó. "No sé si me gustaría como una dupla permanente. Creo que, pucha, es mejor separar las cosas", añadió.

El rostro de CHV declaró que tener una pareja periodista facilita algunas cosas de la convivencia. "En eso ha sido bueno estar con el Toti, porque los dos entendemos en qué está el otro, o si alguno tiene una entrevista muy importante, ese día estás insoportable, el otro dice ‘te entiendo, estás preparando una entrevista, estás concentrada’", aseguró.

Finalmente Pizarro solo tuvo buenas palabras para referirse a su pareja. "Es lo máximo. Tengo que decir que la verdad es que ha sido un gran compañero de pandemia. Y tú sabes que no me gusta hablar tanto de los detalles íntimos. Me dan pudor".