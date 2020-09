Leonor Varela sobre la partida de su hijo: "fue una de las decisiones más difíciles de mi vida"

Durante su participación en el programa FRANcamente, Leonor Varela habló sobre el momento en que dejó partir a su hijo Matteo, quien falleció producto de una enfermedad degenerativa en noviembre del 2018.

"Yo creo que todas las mamás sentimos culpas (…) pero yo le pido perdón por no haber podido salvarle la vida, y eso es algo que nunca va a dejar de dolerme", dijo en el espacio conducido por Fran García-Huidobro.

"No me siento víctima. Siento que es algo que me tocó, muy duro, que me costó mucho aceptar, pero a partir del momento que yo entendí que esto es lo que él eligió, lo que él quiso, yo lo respeto. Lo respeto como lo respeto cuando quería luchar, quería comer, quería caminar, quería ir hasta el otro lado del mundo para buscar las células madre, quería viajar por el mundo con nosotros, como cuando me dijo 'mamá, estoy cansado me quiero ir"", agregó.

Sobre el momento en que lo dejó partir, Leonor Varela señaló que "dejar de tratar de salvarlo, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Yo lo escuché a las 5 de la mañana, y sabía lo que había escuchado en mi corazón, y no pude decir las palabras por dos semanas".

"Viví mucha ansiedad, mucha angustia. Llegó el momento en que me sentaba con él y lloraba, lloraba, lloraba. Y siempre sentí que tampoco quería que él sufriera viéndome sufrir, porque era algo que yo tenía que aprender a respetar, no quería hacérselo más difícil. Quería que él se fuera sabiendo que yo iba a estar bien, y ese era mi compromiso con él", contó.

"Y ojalá que yo me muera igual, que no me pidan que me quede, cuando ya no me puedo quedar. Que te dejen ir con amor, en la paz de tu casa, rodeada de la gente que te quiere y monitoreando tu dolor lo mejor posible… Fue mi compromiso con él", agregó.

