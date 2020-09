"Es de una inconsistencia tremenda": José Villagrán abandona entrevista tras intercambio con Julio César Rodríguez

Un tenso momento fue el que protagonizó el presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión. En conversación con Julio César Rodríguez, Villagrán se refirió al paro de los camioneros y a las negociaciones con el Gobierno.

El periodista lo cuestionó señalando que "los chilenos viven injusticias día a día y no cortan la carretera por sus demandas. Piñera como promesa de campaña quería terminar con la delincuencia y la puerta giratoria se rompió de tanto que pasaban. Todos sufrimos con ella, pero no cortamos carreteras por eso".

Sin embargo, el presidente de la Fedesur insistió en su postura indicando que dicha información es falsa, puesto que no han cortado las carreteras. "Usted está mintiendo, tenemos muchos videos donde derechamente cortaron el paso de todo tipo de vehículo. No dejan pasar a camioneros que no se pliegan al paro y el mismo ministro Paris acusó que no permitieron circular a las ambulancias", rebatió Julio César Rodríguez.

"¿Qué autoridad tiene usted?"

Tras minutos de discusión, José Villagrán explicó que permitían transitar a los camiones que llevaban medicamentos, lo que comprobaban revisando las guías de despacho. Sin embargo, detalló que tras comenzar a distinguir documentos falsos, optaron por revisar las cargas de los vehículos.

"Nosotros abríamos los camiones y llevaban papas", dijo, mientras que el conductor del matinal le preguntó por qué no dejaban pasar a estos trabajadores. "No entiendo eso. Si lleva papas y cilantro alguien, y no está adherido al paro, y usted dice que está por la vereda… Es que usted es de una inconsistencia tremenda, es incoherente", señaló.

"Lo que pasa es que usted Julio César, está en Santiago. Usted no conoce el sur, no ha venido nunca al sur. Yo lo invito a que venga al sur con su familia, a ver si se atreve a pasar por la zona roja", se defendió Villagrán. "José, soy del sur. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de su inconsistencia. Usted me dice que tiene a los camiones parados en la orilla y que dejan pasar a todos los camiones. Y ahora me dice que ustedes le exigen una factura a los camiones para que puedan pasar y que le revisan la carga", le dijo el periodista.

"El que lleva papas, dice 'señor, yo me quedo aquí"", insistió el presidente de la Fedesur. "¿Pero y si no se quiere quedar ahí? ¿Pero por qué tienen que mostrarle la guía a usted? ¿Quién es usted para mostrarle la guía? ¿Qué autoridad tiene usted?", lo cuestionó Julio César.

Fue en ese momento que José Villagrán lo acusó de estar "a favor de los delincuentes, de los terroristas, y además de los narcotraficantes. No a favor nuestro. Entonces no vamos a llegar nunca a un acuerdo Julio César. Yo tengo hartas cosas que hacer aquí, así que muchas gracias y hasta luego". "José, estoy a favor suyo. Pero José, no se vaya, le muestro mi carnet de periodista para que me deje pasar", comentó el conductor del matinal.

