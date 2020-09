Belén Mora entrega detalles del curioso sueño que tuvo con Felipe Camiroaga

Este 2 de septiembre se cumplen 9 años de la partida de Felipe Camiroaga, quien falleció tras sufrir un accidente en avión cuando se dirigía a la isla Juan Fernández. La fecha ha sido recordada por varias figuras de la televisión como Martín Cárcamo, cuya amistad con el animador quedó en evidencia con una historia compartida en redes sociales. A este se sumó la comediante Belén Mora, quien contó que tuvo un sueño con el Halcón de Chicureo.

"Anoche soñé con Felipe, a quien nunca conocí. No se en qué parte de Chile estábamos, pero me saludaba. Me decía que conversáramos. Andaba con un abrigo largo, me decía que encontraba súper fuerte lo que estaba pasando en TV, que le daba rabia que la Carola no le 'hubiera hecho caso"", reveló.

Además, explicó que "nos reíamos, tenía una risa encantadora. Me dio unos consejos, me abrazó y al oído me dijo 'ya, despiértate'. Y les juro por mi vida, que 20 segundos después que desperté sonó la alarma. No sé qué mierda significa lo que soñé. Solo sé que cuando desperté y entre a ig, la PRIMERA publicación que me aparece es una foto que subió @martincarcamopapic. Heavy".

Tras leer el relato de la comediante, Martín Cárcamo comentó "siempre está presente querida Belén". Por su parte, Begoña Basauri reaccionó escribiendo "Ohhhhhhhhhhhhh".

Sigue leyendo