"Me voy preso antes yo”: Vasco Moulián critica a Hernán Calderón padre por acusación contra su hijo

Invitado al programa de Mariela Sotomayor, "El precio de la fama" el comentarista de televisión Vasco Moulián dio su visión sobre el caso de Nano Calderón, quien fue imputado por parricidio frustrado y se encuentra cumpliendo su prisión preventiva en Santiago 1.

En ese contexto, Moulián tuvo duras palabras para las acciones tomadas por Hernán Calderón Salinas, quien fue ataco por su hijo con un cuchillo.

"Soy tajante y me caracterizo por decir las cosas brutalmente. Nunca se me hubiese pasado por la cabeza, entendiendo la gravedad del hecho y todas esas cosas que se han hablado. Si hubiese querido matar a su padre lo mata. Disparó a una pared (la primera vez). No lo justifico en absoluto. Pero que no me vengan a decir que un niño que trató de matar a su padre, porque yo creo que no", indicó.

"Yo lo (a mi hijo) defiendo hasta la muerte, porque lleva mi sangre, porque yo no tendría el corazón", señaló.

"Me estoy saliendo del crítico de televisión, estoy siendo papá, y como papá no metería a una hija. A lo que me refiero es que me voy preso antes yo, o me arranco, antes de no solucionar un problema mental o de salud mental que tiene mi hijo, que tengo yo, que tiene su mamá y que tiene su hermana", agregó.

El opinólogo considera que el escándalo podría haberse tratado en la intimidad de la familia. "Es que no se me ocurriría contarle a nadie, como muy bien lo hizo en junio. El señor en junio tuvo bastante más corazón. Tal vez podríamos decir que ahora fue más grave la actitud que tuvo Nano Calderón hijo, los cuchillazos, la clínica. Pero en junio el señor se quedó callado. Y yo creo que, como padre, actuó mejor".

Vasco cree que Calderón Salinas también tiene una responsabilidad en el actuar de su hijo, aunque no justifica lo hizo. "Yo entiendo y no valido ninguna actitud de un niño enfermo o de un joven enfermo, ¡pero es mi hijo!, ¡tiene mi sangre! Tiene mi corazón, yo lo crié, yo le compré el auto, yo le compré el Rolex. O sea, yo formé a ese hijo, yo lo eduqué, junto con Raquel", añadió.

"Raquel también tremendamente responsable de haber criado a un niño sin darse cuenta, porque parece que tenía problemas de salud mental", agregó.