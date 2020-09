Paulo Brunetti asegura que siempre lo confunden con Bernardo Borgeat: "Hay veces que me enojo"

Un hilarante momento fue el que se vivió durante un capítulo del programa Almorzando con el Rubio, conducido por Martín Cárcamo en Instagram, cuando el animador le preguntó a su invitado Paulo Brunetti si es verdad que lo confunden con Bernardo Borgeat.

"Todo el tiempo. Es más, hay que gente que viaja y el otro día me mandaron una foto no sé de qué parte de Italia, donde una calle se llama 'Bernardo' y me mandaron la foto a mí. ¿La gente no sabe que me llamo Paulo Brunetti, que no soy Bernardo?", comentó.

Además, explicó que junto a Bernardo se ríen de la situación y se refirió a una invitación que le hizo el empresario. "El otro día me invitó para su programa mientras cocina un asado, no sé qué hace, y dije 'pucha, justo tengo mi programa ese día'. Pero hubiese estado bueno como para decirle a la gente. Ahora, más de uno se muere porque va a decir '¿cómo? ¿son dos?"", dijo entre risas.

Luego contó una anécdota que le ocurrió en el ascensor de su edificio, cuando se encontró con una joven y su madre. "Las dos así riéndose, y la señora mayor que había ido a visitar a su hija dijo 'me encanta La Jueza' (en referencia a Carmen Gloria Arroyo, pareja de Bernardo Borgeat). La hija la mira y le dice 'mamá, no es Bernardo, él es actor'. 'Sí, y yo soy hueona', dijo la señora. Se fue feliz porque había visto a Bernardo", detalló.

"Ahora, no nos parecemos en nada. Yo le dije, 'señora, yo soy actor'. Y aparte, hay veces que me enojo. Me llamo Paulo Brunetti. No hay nada más importante para una persona que su nombre, su identidad. No tengo nada que ver", agregó, recordando otra anécdota.

"Estaba en un bar con amigos, estaba apoyado así en la barra, y habían dos flacos que miraban y decían 'hola, hola'. Yo estaba haciendo una teleserie con Sigrid Alegría y dice 'siempre te tocan las mejores. Sigrid Alegría, Fernanda Urrejola y llegas a tu casa y tienes a 'La Jueza'. ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¡Pero por Dios! Y hay gente que le muestro fotos. Este es Bernardo y este soy yo. No somos nada parecidos", relató.

