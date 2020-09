Kika Silva se sincera: "están súper pesadas las redes sociales"

Durante su participación en El Aperitivo, Kika Silva habló sobre su relación con las redes sociales. En conversación con Jordi Castell, la modelo aseguró que "sufro. Soy súper sensible. Entiendo que hay que tener cuero de chancho, entiendo que también hay muchas cuentas falsas que te empiezan a huevear para que corra la ola y el tema se agrande".

"¿Te digo la verdad? Sobre todo durante el último tiempo están súper pesadas las redes sociales y lo paso mal, me molesta. Te diría que incluso trato de no dejar de ser yo, pero quizás de repente dejo de decir cosas o de hacer cosas porque qué lata que me anden criticando o que anden pensando cualquier cosa", agregó.

"A mí me afecta ene. Me afecta pero no te puedo explicar cómo. Y soy una persona de personalidad ultra sensible, y tengo esa personalidad de querer ayudar siempre pero porque nací así. Ahora, con todo esto, como también he tenido más tiempo, empecé a ayudar a distintas ollas comunes, campamentos, etc. Y hasta por los posteos de ayuda que yo publicaba, y que gracias a esos posteos llegaba mucha comida y cosas a los lugares, te criticaban. Entonces te lo juro que era como 'ya, ¿qué quieren?"", continuó.

Sobre sus reacciones en torno a los comentarios, Kika Silva explicó que "de repente he contestado de forma privada para no generar una pelea pública. Por ejemplo, hace poco, porque yo subí una foto en una olla común o en un campamento, 'ay, sube eso para aparentar de que ayuda'. Y le respondo 'para que tú sepas esa olla común, ese campamento, lo único que espera es que yo postee algo. Y cada vez que yo posteo algo, a ellos les llega ayuda. Entonces, es mi responsabilidad"".

"Para qué venimos con cosas, si el hecho de tener seguidores a mí al menos me pesa en el sentido de que siento que tengo que hacer las cosas bien. Y si puedo apoyar, es lo que hago. Si hoy día hay que comunicar para poder ayudar de muchas formas, tengo que hacerlo. Es que lo veo un poco como mi obligación. Me nace. No podría no hacerlo", agregó.

