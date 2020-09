Imitador colombiano de José José rompió el silencio sobre la presunta paternidad que no reconoce

Después de superar el escándalo con la familia de José José por la prueba de paternidad negativa del cantante y la posterior acusación de que esta fue manipulada, la polémica vuelve a tocar la puerta de Manuel José, imitador colombiano del artista difunto.

No obstante, en esta ocasión le toca ser el señalado por un presunto hijo no atendido. De acuerdo con el portal Colombia Me Gusta, Adriana Arbeláez Gutiérrez señaló al intérprete de tener un niño en común que este no ha reconocido.

Sale a la luz quiénes son los verdaderos beneficiarios de la regalías de José José Los hijos de "El Príncipe de la canción" permanecen en la batalla legal

La denuncia se habría hecho bajo el cargo de falta de reconocimiento paternal en un juzgado de México puesto que hace varios años mantuvieron una relación amorosa, que Manuel José aceptó recordar.

No obstante, la representante legal de la denunciante asegura que Brayan Fanier Álvarez Rojas, su nombre real, no se ha querido presentar y ha negado rotundamente que ese pequeño sea suyo.

Paralelamente el joven dio unas declaraciones al programa 'La red' para intentar esclarecer el asunto afirmando que estaría dispuesto a realizarse una prueba de paternidad para corroborar la acusación, siempre y cuando, el proceso se haga bajo la ley.