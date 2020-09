Hija de Marbelle rompió silencio y habló de su relación con otra mujer

View this post on Instagram

La hija mayor de #Marbelle, Angie Cardona, finalmente habló sobre su vida sentimental 💕 Destacó que su pareja es una hermosa joven con la que lleva dos años y ha construido una familia junto a su pequeño hijo, el que tuvo hace algunas semanas 🤩 Cardona también se refirió al por qué ya no vive con la ‘Reina de la Tecnocarrilera’, sobre el estado de salud del menor y si #Marbelle ya conoció a su nieto 👆🏻