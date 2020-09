Gabriela Pazmiño habla por primera vez de su situación legal

View this post on Instagram

Hoy es un día muy importante para mí, me he mantenido en silencio, cauta y respetando el debido proceso, pero no lo niego he tenido momentos muy duros como madre, mujer, esposa, como ser humano, con muchas ganas de gritar y defenderme ya que mi nombre que con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo me lo he ganado honestamente, han intentado sin éxito mancharlo y denigrarlo, personas sin escrúpulos y ciertos medios de comunicación que solo se han hecho eco de noticias FALSAS queriendo destruir mi honra. Hoy por fin después de casi 3 meses de un linchamiento sin precedentes, llegó el momento de hablar y hacer escuchar mi voz y todo lo que tiene que decir mi corazón; con valentía y con la conciencia muy tranquila por mi honestidad, por fin daré versión, por fin después de tanto tiempo de haber esperado, la Fiscalía después de solicitar hasta mi prisión de forma injusta, por fin va a escucharme, creo que debió haber empezado por ese punto, sin embargo yo sólo espero que la justicia y la verdad brille no sólo para mí si no también por el apellido y honra de mis hijos, ustedes principalmente quienes son madres se que me entienden, pero Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Les envío besos y bendiciones a quienes diariamente me envían mensaje de respaldo y de cariño, ustedes que han confiado en mi incluso más frontalmente y lealmente de personas que decían apreciarme, pero a quienes injustamente me han atacado también los bendigo, recuerden Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno 🥰🥰😘😘