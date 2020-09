Epa Colombia dejó ver cómo quedó su rostro sin vendajes tras la cirugía

View this post on Instagram

No solamente es mi novia, es mi mejor amiga mi consuelo y compañía. Gracias por estar cuando estuve pasando momentos tan difíciles, Estos 4 años me enseñaste Que Dios está por encima de todo Y que podré estar en boca muchos Pero no podrán acabar conmigo Por qué la misericordia viene de Dios Te amo nunca te vayas @diana.celis5