¿Aylén Milla celosa de Ferri?: la influencer cerró su cuenta y reveló que no quiere ver nada de su entorno

Aylén Milla abrió su corazón en redes sociales y confesó lo mucho que le está afectando la exposición en Instagram. La ex chica reality preocupó a sus fanáticos al anunciar que se alejaría de la plataforma por el daño que le estaba causando.

Fue a través de Twitter que la joven explicó lo importante que el amor propio es para ella, sin embargo afirmó que no estaba teniendo una buena experiencia en Instagram en las últimas semanas.

“Soy una persona que se cuida mucho a sí misma, trabaja mucho todos los días en el amor propio y en el amor al prójimo, lo saben quiénes me conoce”, expresó.

Aylén Milla sobre su participación en reality shows: "Me dejó un poco mal de la cabeza" La modelo argentina afirmó que es una etapa superada

“Hace como un mes aproximadamente que el contenido que veo en Instagram me está haciendo daño, me afecta y ya no podía controlarlo. Instagram estaba controlando mi vida, ya entrando por inercia a la app y refrescando a ver que había de novedades. Eso para mí no es vida, no es sano, no es salud mental”, aseguró.

Aylén Milla estableció normas para estar en Instagram

La famosa aseguró que tomaría unos días lejos de la red social para pensar cómo llevar su trabajo sin que esta la afecte.

Sin embargo, la decisión de Milla coincide con la noticia del romance de su expareja, el modelo italiano Marco Ferri y la influencer Anna Modler, quien a su vez es expolola de Alexis Sánchez.

Luego de los rumores por su alejamiento, Aylén regresó, pero con estrictas normas para cuidar su salud mental.

"Ahora que volví es con otras normas. Me puse un timer para no exceder el tiempo al día en Instagram, eliminé las respuestas, o sea nadie puede contestar a mis historias, porque eso me estaba haciendo mal, algunas cosas son positivas y otras no”, expresó.

Detalló que esta decisión se debe a que muchas personas le escriben informándola sobre temas que ella prefiere dejar atrás.

“Es agobiante estar todo el día pendiente de Instagram. Si siguen con esta densidad voy a eliminar los comentarios de las fotos, es la última norma que quiero tomar, pero bueno, también voy a ocultar las historias de mis amigos. Solo quiero ver historias de moda o de noticias que me interesen. Basta, no quiero ver nada de mi entorno, no me interesa", aseguró.

Te mostramos en video: