Alexander "Arenito" Núñez causa polémica por su nuevo aspecto: "¿Qué te van a decir en la iglesia?"

Han pasado semanas desde que Alexander "Arenito" Núñez renovó su imagen optando por un radical cambio de look. El ex bailarín de Yingo dejó atrás su cabello oscuro y optó por un rubio platinado cuyos resultados mostró en su cuenta de Instagram, en donde posee más de 20 mil seguidores.

El cambio no dejó indiferente a nadie, y si bien algunos lo llenaron de elogios, otros aseguraron que su imagen no parece la de un cristiano. "Noooo se te ve muy mal. Mil veces mejor tu cabello negro. La embarraste, en serio. Ya no pareces cristiano. ¿Qué te van a decir en la iglesia? Tu nuevo look no es serio. Lo siento, pero es la verdad. Aparte de parece pelo de viejo, pareces Arenito en versión lay", dijo una mujer.

Sin embargo, Arenito no se quedó callado y contestó agradeciendo la apreciación. "Muchas gracias por su acotación, la tendré en cuenta. Bendiciones!", dijo, mientras que la desconocida insistió en su postura, intercambiando opiniones con otros usuarios de la plataforma.

Recordemos que durante su participación en el programa juvenil de Chilevisión, Arenito tenía otra orientación sexual. Tras el fin del espacio, el joven se alejó de la televisión y reapareció tiempo después detallando que se unió a la iglesia evangélica y que se define como heterosexual.

A mediados de este año, causó polémica por un video que subió a la plataforma Tik Tok. "Si colocamos a un hombre con otro hombre en una isla desierta qué va a haber: muerte, no se van a reproducir. Igual si colocamos a una mujer con otra mujer en una isla, ¿Qué va haber? Muerte", dijo.

"Pero si colocamos a un hombre y a una mujer en una isla ¿Qué va haber? Vida. Entonces por qué siempre nosotros la humanidad vamos en contra de lo que Dios estableció o lo que Dios dice. Por qué hacemos eso, ¿será rebeldía?", agregó. Sus dichos fueron catalogados como homofóbicos y le valieron una serie de críticas.

Y si en esa pareja hombre-mujer uno de ellos es infértil? Y si se reproducen, los hijos deben cometer incesto? Y si los hijos son solo hombres o solo mujeres? Harto malo tu ejemplo y pésima tu reflexión po Arenito 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QG1oKXp43t — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) July 19, 2020

Sigue leyendo