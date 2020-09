Adriana Barrientos: "Yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón para ponerle esa denuncia"

"Yo a mi mamá le decía, yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón para ponerle esa denuncia…". Con estas palabras, Adriana Barrientos dio a conocer su opinión en torno a la polémica de la familia Calderón Argandoña, en el programa El Precio de la Fama, en el que participa junto a Vasco Moulian, Mariela Sotomayor y Aldo Duque.

Tras ser consultada por la figura de Kel Calderón en la defensa de su padre, la modelo reflexionó en torno a los efectos que esto produjo en su madre. "¿Sabes lo que a mí me causa un dolor enorme? Que al ayudar Kel a su papá el resultado fue una Raquel Argandoña, que es su madre, quien te dio la vida, que es lo más sagrado que uno tiene del espíritu, la vida, el corazón, una destrucción de una manera que no lo podía creer", dijo.

"Yo a mi mamá le decía, yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón para ponerle esa denuncia", agregó. "Para echarle leña al fuego", comentó Vasco Moulian. "Para echarle leña al fuego. Y, finalmente, terminar con mi madre destruida y sola en el suelo. Perdón, pero yo siendo hija, solo hablando como hija, independiente de lo que haya pasado, yo no podría haber hecho eso solamente para evitar el dolor de mi madre", precisó Adriana Barrientos.

"Yo no me podría bancar una noche en mi cama durmiendo, apoyada la cabeza en la almohada, teniendo la imagen de mi madre llorando en televisión como yo vi a Raquel. No culpo a la Kel, pero yo no podría", continuó. "Yo sí. Uno no es nadie para juzgar, pero yo sí tengo reparos con la actitud de Kel, y tengo reparos emocionales, que es tan terrible separarlo, porque aquí hay un acto de vandalismo casi de este niño irracional completamente. Y tenemos una hermana. Yo entiendo que un hermano a otro, ahí pasa más, pero que un padre quiera matarle la vida a su hijo en vida, porque se la va a matar en vida, es más fuerte", discrepó Vasco Moulian.

