Paloma, la hermosa hija de la actriz Natasha Klauss

#Paloma amo verte crecer , mamás no les pasa que ellos crecen y hay como un sentimiento de doble vía ? Que unos días amas que estén grandes y otros días como que quisieras que no fuera tan rápido que crecen ? 😃 #paloma Que tú alma se mantenga siempre como la del “ principito” libre feliz y eternamente genuina…. excelente martes #misamores❤ Foto @emmanuelcrts