Marco Ferri da luces de un nuevo romance compartiendo fotografía junto a expareja de Alexis Sánchez

Si bien no ha confirmado su relación de manera oficial, todo parece indicar que Marco Ferri comenzó un romance con la expareja de Alexis Sánchez, Anna Modler. El italiano dejó en evidencia la situación luego de compartir dos fotografías posando junto a la modelo en una playa de Grecia.

"From 0 to 500 meters in a few seconds and many heartbeats (de 0 a 500 metros en un par de segundos y muchos latidos)", escribió el ex Amor a Prueba, mientras que la joven se hizo presente comentando "A FERRItale". Los registros también fueron compartidos por ella en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Alexis Sánchez fue vinculado a la modelo Anna Modler en septiembre del 2019, cuando un diario inglés publicó una fotografía de ambos en una estación de trenes. Según indicaron, el treintañero esperó durante una hora por un tren desde Winslow a Londres, luego de haber perdido el anterior.

Ahora la joven fue vinculada al italiano Marco Ferri, con quien ya ha demostrado una gran cercanía. Incluso han llamado la atención de sus seguidores, cuyos comentarios apuntan al futbolista y a la argentina Aylén Milla. "Felicidades por tu nueva relación. Sé feliz, lo mereces", "@annamodler como cambiai a un buen hombre como @alexis_officia1 por este tóxico", y "Uff… Falta Alexis y los perritos jajajajaa", fueron parte de los mensajes.

Desliza para ver las imágenes:

