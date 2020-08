"Los sacaron a escopetazos": Ingrid Parra revela que la familia de su pareja sufriÃ³ la quema de cabaÃ±as en el sur

View this post on Instagram

A la familia de mi novio @csaleszlatar los despertaron el día de hoy 15 DELINCUENTES los sacaron de las casas (personas con enfermedades importantes) los sacaron a escopetazos, le robaron todo incluidos los autos y como si fuera poco les quemaron sus casas!!! Aquí no estamos hablando de etnias estamos HABLANDO DE DELINCUENTES!!!!! Que se aprovechan de la situación país para hacer de la suyas!!! No más violencia!!! Basta de abusos!!!! #nomas