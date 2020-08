Las palabras de Evelyn Matthei tras regreso de Raquel Argandoña al "Bienvenidos"

Este lunes, Raquel Argandoña regresó al estudio del matinal Bienvenidos, luego de la polémica familiar que la mantuvo alejada del programa. Tras su ingreso, Tonka Tomicic se refirió al complejo momento que atraviesa y le preguntó por la reciente publicación que hizo en redes sociales, para celebrar el cumpleaños de su madre.

Al respecto, la opinóloga explicó que su madre cumplió 93 años "y amerita recordarla como siempre la hemos recordado todos los años. Y subí esa foto, y la verdad es que sentí un apoyo a través de ella, de la gente y de las mamás, sobre todo. Así que lo celebramos mi hermana, mi mamá y yo".

Posteriormente, Raquel Argandoña se refirió al estado anímico de su madre, y fue en ese momento, que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tomó la palabra para entregarle un mensaje. "A mí me emociona mucho lo que está diciendo Raquel. Durante todo el tiempo que he estado en la vida pública, me ha tocado abrazar a muchas mamás que han vivido lo mismo. Y que uno no sabe qué es lo que pasó, cuándo sucedió, cómo sucedió, pero de repente un hijo toma un camino que no es el que uno quiere que tome", dijo.

En este contexto, señaló que lo "que siempre he visto, es que las mamás toman la misma posición que la Raquel, que son mujeres choras, fuertes, que están muy apenadas -naturalmente-, que están destruidas, siguen queriendo a sus hijos y que tratan de ayudarles de la mejor manera posible. Y yo lo único que quería decirle a la Raquel es que no sienta culpa".

"Muchas veces uno siente esa como culpa de las mamás porque en general las mamás somos las que, de alguna manera tenemos que llevar todo. Tenemos que llevar la casa, los hijos, tenemos que trabajar… O sea, para las mamás en Chile, para la mujer en Chile la vida es muy difícil. Y a veces pasan estas cosas y no es culpa de uno… Nada", agregó Evelyn Matthei.

"Hay que seguir adelante no más. Así que Raquel, eres una más entre muchísimas mujeres chilenas que están viviendo lo mismo, entonces por favor, siéntete apoyada, siéntete querida, todo lo que podamos, porque no eres la única. A muchas, muchas mujeres y mamás les pasa lo mismo. Así que un tremendo abrazo, mamá", cerró.

