Chriss Mc Millan enternece las redes con fotografía junto a uno de sus mellizos

A solo semanas de celebrar el Día del Niño con una fotografía de sus mellizos, Chriss Mc Millan volvió a encantar las redes posando junto a uno de los pequeños.

La periodista compartió el registro en su cuenta de Instagram, junto al mensaje "lo mejor de mi semana", y en él aparece besando la cabeza de su bebé.

Las reacciones no se hicieron esperar, y a los 1.600 me gusta, se sumaron positivos comentarios de sus seguidores. "Me encanta como disfrutas de la maternidad", "Hermosa foto!! Irradia paz, amor puro" y "Felicitaciones Chriss, es un hermoso bebé y tú te ves hermosa también", fueron parte de los mensajes.

Recordemos que Chriss Mc Millan se encuentra viviendo en Ucrania. La periodista se mudó junto a su esposo, a quien conoció durante un viaje en el año 2016.

Este año dio a luz a sus mellizos, cuya aparición más reciente ocurrió durante las celebraciones del Día del Niño. En dicha instancia, compartió la primera imagen de los pequeños a quienes festejó con un emotivo mensaje.

"Feliz Día Del Niño y la Niña! A los que son por edad y a los que son de corazón. Espero que todos podamos ver la vida y disfrutarla con la inocencia y alegría que tienen los niños. Por supuesto Feliz Primer Día, al Niño y a la Niña que son dueños de mi vida y de mi corazón", puso.

