Daniella Álvarez mostró su duro proceso para aprender a caminar de nuevo

Esta foto es súper especial para mi por dos cosas, primero porque oficialmente volví a vestirme de mi emprendimiento @danielaalvarezboutique que amo y adoro, solo que esta vez con pierna y media!! Y segundo, porque el fotógrafo ni ninguno de ustedes podría imaginarse los nervios que sentía de estar parada en estas muletas. Aunque para ustedes sería pan comido, imaginen hacerlo sin sentir su pie! Créanme, el pie es demasiado fundamental para el equilibrio. Ya llevo dos caídas en las muletas y seguiré intentándolo pues estarán conmigo para el resto de mi vida. 🙏☺️ Para los que les gusta mi look síganme en @danielaalvarezboutique, que además hoy tiene el 15 % de descuento en toda la ropa y accesorios 😍❤️! Los amo!!