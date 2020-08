Andrea Legarreta muestra 4 formas de combinar el mismo short para variar tu look

View this post on Instagram

Hola mis hermosuras!! ❤️ Los invito a que apoyemos a nuestros mexicanos!! Vean todas las linduras de diseños que tiene nuestra @almusdelatorre en su IG!! Gracias por dejarnos modelar diseños tan originales y divertidos reina!! ➡️ @almusdelatorre 🙌🏻🎉🎉🎉 te quiero!! 💕