La tajante respuesta de Lisandra Silva a usuario que la trató de "yegua"

Luego de dar a luz a su primer hijo, Lisandra silva ha utilizado sus redes sociales para compartir algunos momentos de su maternidad y también para dar cuenta de los cambios físicos que ha experimentado. Y es que como muchas, la cubana se ha enfocado en practicar deportes y llevar una dieta sana para perder los casi 20 kilos que ganó con el embarazo.

"Los que me siguen saben que subí 20 kilos, si es que no 22 kilos durante mi embarazo y obviamente me ha costado un poquito bajar esos kilos", dijo recientemente en una historia, entregando detalles sobre su rutina de ejercicios y alimentación. "Me faltan todavía ocho kilos, quizás no se ven, pero se sienten", agregó.

En medio de este proceso, Lisandra Silva no se ha abstenido de compartir fotografías luciendo su figura, lo que le ha valido halagos y críticas, como la que recibió hace unos días por parte de un desconocido quien incluso la trató de "yegua".

"No puedo comprender la deseperacion de esta señora por mostrarce. Es estupenda no se puede negar pero para ella es inportante exibirce como una yegua en la feria para ser comprada al mejor postor (sic)", escribió el usuario en una fotografía de la cubana, en la que aparece en bikini.

El comentario no pasó inadvertido por la modelo, quien le respondió a través de la misma plataforma. "'Exhibirse', 'importante', 'desesperación', 'mostrarse'. Universidad para todos! Disculpa pero en serio yegua? No puedo creer que exista una persona detrás de este perfil", puso.

Tras la réplica, la cubana recibió un gran apoyo por parte de sus seguidores.

