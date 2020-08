Cinco fotos para perder el aliento con la joven novia de Jorge Rausch

View this post on Instagram

Quiero agradecerle a toda la gente de @masterchefchile y @canal13cl por este maravilloso viaje! Soy muy afortunado de poder ser parte de este espectacular equipo💪🏻⚡️💥🔥Gracias @chriscarpentier y @ferfuentescardenas los mejores colegas que existen! Gracias a @germanporras @francisco.callejas @pity_alarcon @hernanrico86 @cordoba1018 son el mejor equipo de trabajo que puede haber 💪🏻 Felicidades a @nataliaduco digna ganadora 💪🏻👍🏻❤️⚡️💥🔥 pero sobretodo gracias a Chile por recibirme de esta manera tan especial dejarme entrar en sus casas con Masterchef! Cuento los días para poder volver con ustedes, los quiero mucho muchísimo ❤️