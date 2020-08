Amaro Gómez-Pablos protagoniza impasse con Rodolfo Carter en el "Bienvenidos"

La mañana del jueves, el matinal Bienvenidos discutió acerca de los violentos portonazos que han generado preocupación en la población. Por este motivo, invitaron a dos alcaldes para hablar sobre el tema. Entre ellos, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Sin embargo, el momento dio un giro cuando Amaro Gómez-Pablos se refirió a su comuna como "la capital de los portonazos".

"No es ningún misterio. La Florida es la capital de los portonazos, ya vamos hablar de la delincuencia con los alcaldes presentes, Rodolfo Carter y Carlos Cuadrado", dijo el español. Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas por el alcalde de La Florida, quien realizó una breve precisión.

"Me quería quedar con las palabras de presentación de Amaro, que yo sé que no lo hace en ningún caso con mala intención, sé que quiere mucho a La Florida. Pero La Florida no es la capital del portonazo, es la capital del esfuerzo, es la capital de la clase media", dijo.

"Justamente por eso, es la principal víctima de estos desgraciados porque saben perfectamente que la gente de La Florida no tiene los recursos financieros que tienen otras comunas del sector Oriente para contratar grandes servicios policiales, ni servicios de seguridad privada porque tampoco somos una municipalidad extremadamente rica", agregó.

"Te quería señalar una cosa solamente Amaro. Es súper difícil explicar para quien no conoce los sectores medios como MAipú, La Florida, tal vez un poco Ñuñoa, lo que le ha costado a la clase media, tener lo poco que han construido para que estos infelices vengan, y no solo que te lo quiten, sino que además te humillen. Porque ya ni siquiera es un tema de propiedad. Que te lleven tu auto ya es ofensivo, pero que estos infelices te golpeen, te atropellen o te peguen como lo han hecho en Puente Alto, es de una inmoralidad que no resiste análisis", continuó.

No obstante, Amaro Gómez-Pablos mantuvo su postura indicando que "estoy plenamente de acuerdo. La Florida es capital del esfuerzo, pero estadísticamente también, y usted lo sabe, es la capital también del portonazo".

Sigue leyendo