Vale Roth revela que su pareja la ha ayudado a reconciliarse con su familia

Una gran tranquilidad es la que vive por estos días Vale Roth, quien se encuentra en una relación hace un año con Tomás Correa. El joven se ha convertido en un gran compañero para la bailarina, quien incluso se reconcilió con sus padres.

"Mi familia está contenta, lo ven un hombre muy bueno en todo sentido, creen que ha sacado lo mejor de mí. Siempre está preocupado de que hable con mis papás, es perfecto, me encanta", dijo en conversación con La Cuarta.

Además, reveló que han logrado mantener una buena relación durante la cuarentena. "Nos hemos apoyado mucho, me ayuda en el tema de las rutinas, somos un buen equipo. Yo pensaba que con la pandemia íbamos a terminar, que no nos íbamos a llevar muy bien, pero nos consolidamos", contó.

Maternidad y futuro

Consultada por sus estudios, Vale Roth explicó que desea terminar su enseñanza media. "Tendré el cartón en diciembre y mi plan es estudiar o sacar un cursito de personal training. La verdad es que no me veo en otra cosa", dijo la ex participante de Calle 7, cuya familia se expandió recientemente con la adopción de un gatito al que llamaron "Benito".

"La niña me contó que la mamá del gatito no lo pescaba, no lo amamantaba, entonces, decidimos adoptarlo pequeñito. Por eso yo estoy ahí con él siempre, dándole su mamadera y cariño de hogar. Me derrito con él, estamos chochos con Tomás. Es como ser mamá, full preocupados 24/7 por él", comentó.

Si bien el cuidado del felino podría ser el primer paso antes de un bebé, la bailarina reconoció que le gustaría convertirse en mamá. "Obviamente a los dos nos gustaría y a nuestras mamás también, pero es muy pronto, tenemos que estabilizarnos en tema de lucas y ahí podemos ver", detalló.

"Igual no quiero después de los 31, yo creo que antes, aunque no falta nada, jajajá", precisó.

