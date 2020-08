"No soy su amiga": Pamela Díaz envía curioso video a Begoña Basauri y Belén Mora

Durante una dinámica del programa Sigamos de Largo, las invitadas Belén Mora y Begoña Basauri fueron sorprendidas con un video de Pamela Díaz. De acuerdo con el segmento, la animadora tenía que contar alguna anécdota vivida junto a sus compañeras de Socias. Sin embargo, esta apareció con un particular mensaje.

"Hola chiquillas, sé que están en el programa las dos juntas, la Bego y la Belén. Les mando un beso grande, éxito, que les vaya bien, pero no les puedo decir más. Ni una anécdota ni nada si yo nunca me he juntado con ustedes. Y aparte no soy su amiga poh, ¿o ustedes son mis amigas? No poh, somos conocidas", dijo, sorprendiendo a todos en el estudio.

"Es verdad, es real. Solo puedo decir que esa voz denota que probablemente se acostó a las seis de la mañana carreteando porque se da la pala por Zoom. Digámoslo, la pala por Zoom", comentó Begoña Basauri entre risas, mientras que Maly Jorquiera remató el momento indicando que "la Pame no tiene anécdotas, pero yo sí".

Sigue leyendo