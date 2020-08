La famosa presentadora que sacaron de Día a Día y pocos notaron

View this post on Instagram

Yo soy solo una cara, pero atrás los que se ven borrosos son los más importantes, mis compañeros reciclamores 💚 le propongo una cosa, si nos ve en la calle salúdenos y díganos qué lo que hacemos es importante! A veces con tanta mirada por encima del hombro, con tanta mirada con asco en nuestras jornadas laborales nos desanimamos y ustedes no se imaginan lo que cambia el día con una sonrisa, con un “gracias”, con un “como le va 😊” Los quiero reciclamores!! 😘😘😘💚