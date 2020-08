Kenita Larraín se refiere a cuando Chino Ríos la trató de "loca"

En el programa de Francisca García-Huidobro "Francamente", Kenita Larraín se refirió a la relación que tuvo con su exmarido, el tenista Marcelo "Chino" Ríos, quien no ha tenido buenas palabras para referirse a ella durante estos años.

"Yo siempre he dicho que me he casado con dos locas. El primer matrimonio y la segunda. Locas de diferentes maneras", fueron las declaraciones más recientes que hizo el deportista en el programa "PH", en relación a su matrimonio con Giuliana Sotela y María Eugenia Larraín.

Desde una mirada reflexiva sobre las relaciones entre las personas, la numeróloga señaló que "hoy tenemos más respeto entre los seres humanos. Una cosa es que no haya resultado con la persona y otra es que tú te quedes en el dolor y tratando de seguir diciendo cosas feas".

Kenita habló de la importancia de dejar atrás el pasado y no quedar con rencores. "Llega un momento en que, si tú estas sano del corazón, porque ya formaste tu familia, tienes un momento en que ya sueltas el pasado, ¿entiendes?".

"Porque en la medida en que yo tengo rabia, odio, resentimiento, todo eso, obviamente no he soltado el pasado", agregó.

Por su parte, aseguró que ella ha cerrado los ciclos en su vida, algo que la ha ayudado a iniciar nuevos caminos. "Yo he hecho bien los duelos, porque lo he pasado mal pero he tomado conciencia. Y para iniciar algo nuevo, desde cero, debes soltar lo antiguo, porque o si no sigues entrampado".

"Y ahí es cuando es más difícil salir de las situaciones complejas, porque estoy pegado al pasado, porque estoy apegado ahí. Entonces más sufro. Y esa fue mi gran lección", indicó.