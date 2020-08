Karen Bejarano sobre el violento asalto que sufrió: "estoy con terapia ahora, estoy con psicóloga"

En mayo pasado, Karen Bejarano sufrió un violento asalto cuando transitaba en su camioneta mientras cargaba combustible en una bencinera. El hecho fue replicado en varios medios de prensa, pero ahora fue ella misma quien se refirió al tema durante su participación en Sigamos de Largo.

Según explicó la cantante, todo ocurrió cuando se dirigía a su casa después de una grabación del programa Bailando por un Sueño, de Canal 13. En ese momento, decidió cargarle bencina a su vehículo y paró en una estación de servicio cercana al canal.

"Fue bastante shockeante", dijo Karen Bejarano, indicando que "no había nadie. Yo dije pandemia, claro, no andan autos, había un solo bombero y era un caballero mayor también. Entonces dije 'ya, voy a pasar', estuve con mi mascarilla puesta pero aproveché de mandarle en ese minuto un mensaje a mi marido para avisarle que iba en camino a la casa para que no se preocupara".

"Estoy terminando de mandar el texto cuando siento que una camioneta me cierra el paso, delante de mi auto, y yo dije 'me van a robar. Me van a robar el auto'. Lo primero que atiné fue a agarrar el celular, me lo puse atrás en el pantalón y dije 'ok, acá me bajo', y se me tiraron encima 4 de los 6, dos se fueron con el bombero", agregó, señalando que estaban armados con cuchillos y pistolas.

Tras explicar que le costaba encontrar las llaves de la camioneta en medio de las presiones de los delincuentes, Karen Bejarano contó que en ese instante aprovecharon de quitarle las joyas que traía puestas. "Les paso la llave, me quitan la cartera y el que era el líder, que era el que manejaba, decía 'ya, vamos, vamos, vamos'. Se emten los que estaban con el bombero, se suben, tiran para atrás la camioneta y salen", detalló.

"Yo desde ahí quedé en shock. Los primeros cinco minutos quedé en shock", comentó sobre los momentos posteriores al asalto. Sin embargo, el hecho no acabó ahí, ya que después tuvo que reconocer a los delincuentes. Un momento que calificó como complejo, debido al temor que le generó la situación.

"Yo de verdad quedé con un shock heavy. Me costaba salir de mi casa, no me quería subir a ningún auto (…) Cuando me pusieron la pistola, me pusieron unos cuchillos en el costado. Eso fue como lo más fuerte, porque yo traté que fuera lo más rápido posible. Igual yo estoy con terapia ahora, estoy con psicóloga, porque de verdad que fue un trauma terrible. No dormía en la noche, creía que todo el mundo me quería robar después", agregó.

Tras ser consultada por si ha vuelto a manejar después del asalto, Karen Bejarano reconoció que no. "Es que de verdad me da mucho, mucho miedo, y esta cuestión está pasando todos los días ahora", comentó.

Sigue leyendo